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Мокрый снег и гололед пообещали синоптики жителям Башкирии

Стало известно, какими будут первые дни декабря в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Ближайшие дни в Башкирии будут снежными, пасмурными и теплыми. Это следует из прогноза погоды республиканского гидрометцентра.

Так, сегодня, 3 декабря, синоптики обещают мокрый снег и гололед, ветер будет умеренным. Столбики термометров поднимутся до +1…-4 градусов.

Характер погоды не изменится и в среду, 4 октября. Температура воздуха ночью опустится до −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.

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