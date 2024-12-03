Мокрый снег и гололед пообещали синоптики жителям Башкирии

Ближайшие дни в Башкирии будут снежными, пасмурными и теплыми. Это следует из прогноза погоды республиканского гидрометцентра.
Так, сегодня, 3 декабря, синоптики обещают мокрый снег и гололед, ветер будет умеренным. Столбики термометров поднимутся до +1…-4 градусов.
Характер погоды не изменится и в среду, 4 октября. Температура воздуха ночью опустится до −1,-6°, при прояснениях до −11°, днем +1,-4°.
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