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В утренний час пик пробки в Омске достигли 7 баллов

Ситуацию на дорогах осложняют ДТП.

Источник: Om1 Омск

Из-за заторов на дорогах многие омичи сегодня могут опоздать на работу или учёбу. Заторы образовались на улицах Лукашевича, Конева, 3-й Островской, 70 лет Октября, Енисейской и на Ленинградском проспекте.

Ситуацию на дорогах осложняют несколько ДТП. Аварии случились на улице Енисейской и рядом с 3-й Островской.

В Омске с 30 ноября частично перекрыли мост имени 60-летия ВЛКСМ для проведения капитального ремонта. В настоящее время движение по нему ограничено только с правой стороны (если смотреть с левого берега), а на оставшейся половине организованы четыре полосы для автотранспорта.