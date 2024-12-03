В утренний час пик пробки в Омске достигли 7 баллов

В Омске с 30 ноября частично перекрыли мост имени 60-летия ВЛКСМ для проведения капитального ремонта. В настоящее время движение по нему ограничено только с правой стороны (если смотреть с левого берега), а на оставшейся половине организованы четыре полосы для автотранспорта.