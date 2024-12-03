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Два козленка родились в Иркутском ЗооСаде в первый день зимы

Малыши уже встали на ноги, работники выбирают им имя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В первый день зимы у козы по имени Белка родились два козленка. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Иркутский ЗооСад.

Работники смотрели за состоянием будущей мамы, за несколько дней до родов ее пересадили в отдельный вольер, следили за самочувствием.

Роды прошли без осложнений. Фото: Иркутский ЗооСад.

— Рождение козлят в это время года является нетипичным явлением. Обычно дикие рогатые приносят потомство весной, что позволяет молодняку окрепнуть и подрасти за летний период. Однако, как отмечают специалисты, домашние козы могут родить и в этом время года, — поделились в агентстве.

Работники выбирают имя козлятам. Фото: Иркутский ЗооСад.

Для Белки это уже не первые роды, поэтому прошло без осложнений. Козлята уже встали на ноги, сейчас в ЗооСаде думают над тем, как их назвать.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что строительство ледового городка начинается на площади у спортивного комплекса «Таежный» в Братске. Сейчас специалисты завозят лед, в ближайшее время резчики начнут работу.