Два козленка родились в Иркутском ЗооСаде в первый день зимы

— Рождение козлят в это время года является нетипичным явлением. Обычно дикие рогатые приносят потомство весной, что позволяет молодняку окрепнуть и подрасти за летний период. Однако, как отмечают специалисты, домашние козы могут родить и в этом время года, — поделились в агентстве.