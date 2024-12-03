В трёх округах Омска на этой неделе отключат холодную воду

«Омскводоканал» предупредил местных жителей о плановых отключениях холодной воды. Так, 3 декабря будут проводиться ремонтные работы на водопроводах на улице Яковлева и Исилькульском тракте.
Водоснабжение отключат с 11:00 до 00:00 на следующих адресах:
ул. Гусарова, 48, 51;
ул. Октябрьская, 110, 120, 120 а, 122, 124, 125, 126, 127, 153;
ул. Чернышевского, 6;
ул. Герцена, 44, 46, 48 лит. Н, 55, 57, 63, 65;
ул. Яковлева, 108, 112, 143, 145.
Кроме того, с 11:00 до 23:00 воды не будет в посёлках Входном, Лузино, Петрушенко и Северном.
В четверг, 5 декабря, будет проводиться замена узла в колодце по улице Магистральной.
С 10:00 до 23:00 воды не будет на следующих адресах:
ул. Магистральная, 70 а, 70 б, 78;
ул. М. Сибиряка, 9, 11;
ул. 50 лет Профсоюзов, 101, 103, 105, 116 а, 97 а.
В этот же день специалисты проведут работы на сетях водоснабжения по улице Москаленко, 137.
Водоснабжение отключат с 10:00 до 23:00 по адресам:
ул. Инженерная, 119, 118, 120, 122;
ул. Транссибирская, 1, 4, 2;
ул. Москаленко, 135;
ул. Авиационная, 144, 141, 143 а.
В субботу, 7 декабря, работы будут проводиться по улице Интернациональной.
С 11:00 до 24:00 водоснабжения не будет на следующих адресах:
ул. Красный Путь, 4;
ул. Интернациональная, 25, 25 а (левый ввод);
ул. Орджоникидзе, 3, 4, 5, 6, 8, 12;
ул. Красногвардейская, 43, 47, 40, 42, 49.