В трёх округах Омска на этой неделе отключат холодную воду

ул. Магистральная, 70 а, 70 б, 78;

ул. М. Сибиряка, 9, 11;

ул. 50 лет Профсоюзов, 101, 103, 105, 116 а, 97 а.

В этот же день специалисты проведут работы на сетях водоснабжения по улице Москаленко, 137.