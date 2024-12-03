«Новогор» назвал причину утечки воды на Юбилейном в Перми

По словам специалистов «Новогора», утечка воды на перекрестке улиц Суздальская и Старцева не связана с центральным водопроводом. Были проведены отключения воды, чтобы определить участок возможного повреждения, но это никак не повлияло на снижение утечки на перекрестке. Кроме того, результаты лабораторных исследований показали, что вода на поверхности земли не является водопроводной.