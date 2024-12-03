«Новогор» назвал причину утечки воды на Юбилейном в Перми

В компании «Новогор-Прикамье» прокомментировали утечку воды в микрорайоне Юбилейный в Перми. Проблема с водой на конечной остановке автобусов и на переходе возле школы повторяется не первый год. Ситуация обостряется зимой, когда на дороге замерзает вода и появляются непреодолимые для транспорта и пешеходов ледяные преграды и снежные колеи.
По словам специалистов «Новогора», утечка воды на перекрестке улиц Суздальская и Старцева не связана с центральным водопроводом. Были проведены отключения воды, чтобы определить участок возможного повреждения, но это никак не повлияло на снижение утечки на перекрестке. Кроме того, результаты лабораторных исследований показали, что вода на поверхности земли не является водопроводной.
Предположительно, вода сливается из близлежащих частных домов в дренажные каналы, а затем собирается в ливневой системе. Это может быть грунтовая или сточная вода из душевых, раковин, стиральных машин.
Напомним, из-за утечки воды в воскресенье, 1 декабря, четыре автобуса в Перми перестали заезжать на конечные остановки «Микрорайон Юбилейный» и «улица 2-я Запорожская». Речь идет о маршрутах № 14, 16, 57 и 59. Из-за потопа на проезжей части образовался гололед и колеи. По данным «Новогора», сейчас ручьи от частных домов продолжают стекать по рельефу в низину микрорайона.