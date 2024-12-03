Коммунальные службы Хабаровска готовятся к приходу циклона

«Поставлена задача — максимально быстро расчищать те трассы, по которым ходит общественный транспорт. Вместе с машинами предприятий благоустройства на уборку привлекается техника муниципальных организаций — таких, как “Водоканал”, “Горсвет”, “Горэлектросеть”. Водители предприятий трудятся в течение суток посменно. Большой объем выполняется, в том числе и ночью, когда колоны спецтехники могут сделать как можно больше рейсов. Однако им по-прежнему мешают припаркованные вдоль дорог автомобили, особенно это касается пересекающих улиц. По этому поводу мы ведем работу с сотрудниками ДПС, которые могут воздействовать на нерадивых водителей», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.