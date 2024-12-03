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Шихов рассказал о радикальном отличии погоды в ноябре 2024 г. в Прикамье

Оно заключалось в распределении температуры воздуха.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 60% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Freepik

Эксперт Андрей Шихов сообщил о радикальном отличии погоды в Прикамье в ноябре 2024 года от ситуации в 2022 и 2023 годах.

Оно заключалось в распределении температуры воздуха.

«В 2022 и 2023 годах в ноябре после очень тёплой первой половины месяца отмечалось существенное похолодание в середине, — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. — В этом году первая половина ноября была умеренно морозной, но 17—24 ноября оттепель растопила немалую часть снега».

По словам специалиста, последний осенний месяц в этом году оказался сравнительно тёплым (на севере региона — очень тёплым). К примеру, в Перми средняя температура воздуха была выше нормы на 4˚.

Ранее perm.aif.ru сообщил, что после похолодания, которое придётся на 1 декабря, в Пермском крае ожидается оттепель. По прогнозам специалистов, третьего и четвёртого декабря температура воздуха поднимется до 0… +2˚С.