Шихов рассказал о радикальном отличии погоды в ноябре 2024 г. в Прикамье

«В 2022 и 2023 годах в ноябре после очень тёплой первой половины месяца отмечалось существенное похолодание в середине, — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. — В этом году первая половина ноября была умеренно морозной, но 17—24 ноября оттепель растопила немалую часть снега».