Шихов рассказал о радикальном отличии погоды в ноябре 2024 г. в Прикамье

Эксперт Андрей Шихов сообщил о радикальном отличии погоды в Прикамье в ноябре 2024 года от ситуации в 2022 и 2023 годах.
Оно заключалось в распределении температуры воздуха.
«В 2022 и 2023 годах в ноябре после очень тёплой первой половины месяца отмечалось существенное похолодание в середине, — рассказал доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. — В этом году первая половина ноября была умеренно морозной, но
По словам специалиста, последний осенний месяц в этом году оказался сравнительно тёплым (на севере региона — очень тёплым). К примеру, в Перми средняя температура воздуха была выше нормы на 4˚.
Ранее perm.aif.ru сообщил, что после похолодания, которое придётся на 1 декабря, в Пермском крае ожидается оттепель. По прогнозам специалистов, третьего и четвёртого декабря температура воздуха поднимется до 0… +2˚С.