«Авангард» может расстаться с двумя игроками

Бойков выступает на хоккейной арене с 2023 года. В текущем сезоне он сыграл в 18 матчах, набрав 1 очко (0+1), и его показатель полезности составил −2. Бойков получил серьёзное повреждение, и восстановление займёт длительное время. Игрок будет находиться в списке травмированных до конца сезона, что позволит «Авангарду» не учитывать его контракт при расчёте потолка зарплат. Отметим, что у Галиева зарплата составляет 35 миллионов рублей, а у Бойкова — 25 миллионов.