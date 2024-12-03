Рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» проходят в Тайшете. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, только с начала года в районе произошло 14 ДТП, виновниками которых стали пьяные водители. Погибли два человека, еще 17 получили травмы.