Порт-Сент-Луси
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» проходят в Тайшете

Госавтоинспекторы привлекут к ответственности нарушителей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» проходят в Тайшете. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, только с начала года в районе произошло 14 ДТП, виновниками которых стали пьяные водители. Погибли два человека, еще 17 получили травмы.

— В ходе рейдов при выявлении у водителей признаков опьянения правоохранители отстраняют от управления безответственных людей и составляют материалы для направления в суд для лишения права управления транспортным средством, — уточнили в ведомстве.

С начала 2024 138 людей привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, 38 водителей отказались от прохождения освидетельствования на месте. 32 человека сели за руль в пьяном виде повторно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что несколько домов остались без отопления из-за ДТП в Усть-Куте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его разыскивают.