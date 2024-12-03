Рейдовые мероприятия «Нетрезвый водитель» проходят в Тайшете. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции Иркутской области, только с начала года в районе произошло 14 ДТП, виновниками которых стали пьяные водители. Погибли два человека, еще 17 получили травмы.
— В ходе рейдов при выявлении у водителей признаков опьянения правоохранители отстраняют от управления безответственных людей и составляют материалы для направления в суд для лишения права управления транспортным средством, — уточнили в ведомстве.
С начала 2024 138 людей привлекли к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, 38 водителей отказались от прохождения освидетельствования на месте. 32 человека сели за руль в пьяном виде повторно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что несколько домов остались без отопления из-за ДТП в Усть-Куте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его разыскивают.