Ташкент готовится к зиме: очередной парад или реальная готовность?

Зима близко, и жители Ташкента снова надеются, что в этот раз их не подведут. Хочется верить, что на этот раз готовность города будет не только на словах, но и на деле. Ведь зимний сезон — это не только испытание для инфраструктуры, но и показатель того, насколько городская система способна работать эффективно.