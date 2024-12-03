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Ташкент готовится к зиме: очередной парад или реальная готовность?

В преддверии зимнего сезона хоким Ташкента Шавкат Умурзаков провёл смотр коммунальной техники, которая должна обеспечить чистоту на центральных и внутренних улицах города во время снегопадов.

Источник: Vaib.Uz

Мероприятие прошло на территории аэропорта «Ташкент Восточный», где продемонстрировали «готовность» столицы к зимним испытаниям.

Что показали?

На показе представили спецтехнику, способную справляться с уборкой снега и льда, а также озвучили планы на зимний период. Уже заготовлены запасы специальной соли для борьбы с наледью, в ГУВД создана оперативная рабочая группа для обеспечения безопасности на дорогах.

Кроме того, глава города дал поручения усилить контроль за стабильной работой жилого фонда, социальных объектов и коммунальных служб. Было подчёркнуто, что особое внимание необходимо уделить качественному выполнению задач и повышению культуры энергосбережения.

Обещания — это прекрасно, но что в реальности?

Каждый год звучат схожие заявления, но проблемы остаются неизменными. Перебои с электро- и газоснабжением, снежный хаос на улицах, неочищенные дороги в отдалённых махаллях — это то, с чем сталкиваются жители Ташкента зимой.

Демонстрация техники и уверенные речи чиновников выглядят красиво, но хватит ли этих усилий на практике? Ведь за пределами центральных проспектов — настоящая жизнь города: многоквартирные дома, школы, больницы и тысячи жителей, которые ждут не слов, а реальных действий.

Ташкент — это не только центр

Очень важно, чтобы чиновники помнили, что Ташкент — это не только парадный центр с его широкими улицами, но и многочисленные махалли, где жители тоже хотят стабильности: тепла, газа, света и безопасных дорог. Особое внимание должно быть уделено отдалённым районам, где зачастую ощущаются самые острые проблемы в зимний период.

Зима близко, и жители Ташкента снова надеются, что в этот раз их не подведут. Хочется верить, что на этот раз готовность города будет не только на словах, но и на деле. Ведь зимний сезон — это не только испытание для инфраструктуры, но и показатель того, насколько городская система способна работать эффективно.