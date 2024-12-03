Новосибирцы могут улететь в Дубай и Пекин накануне Нового года

Накануне Нового года, а именно 31 декабря с 4:10 до 15:30, вы можете сесть в самолёт и отправиться в Бангкок. Бангкок, столица Таиланда, — это пульсирующий мегаполис, где древние храмы, такие как Ват Арун и Ват Пхо, соседствуют с современными небоскрёбами. Это город невероятной еды, от уличных ларьков до изысканных ресторанов, оживлённых рынков и роскошных торговых центров, а также бурной ночной жизни. Богатая культура, удобное расположение для путешествий по Таиланду и неповторимое сочетание старого и нового делают Бангкок обязательным пунктом в списке любого путешественника.