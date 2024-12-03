Новосибирцы могут улететь в Дубай и Пекин накануне Нового года

Мечтаете о незабываемой новогодней ночи? Забудьте о холоде и суете! Из Новосибирска открываются двери в самые разные уголки мира, где вас ждёт волшебная атмосфера праздника и незабываемые впечатления. Om1 Новосибирск собрал подборку городов, вылет в которые доступен накануне Нового года.
Накануне Нового года, а именно 31 декабря с 4:10 до 15:30, вы можете сесть в самолёт и отправиться в Бангкок. Бангкок, столица Таиланда, — это пульсирующий мегаполис, где древние храмы, такие как Ват Арун и Ват Пхо, соседствуют с современными небоскрёбами. Это город невероятной еды, от уличных ларьков до изысканных ресторанов, оживлённых рынков и роскошных торговых центров, а также бурной ночной жизни. Богатая культура, удобное расположение для путешествий по Таиланду и неповторимое сочетание старого и нового делают Бангкок обязательным пунктом в списке любого путешественника.
С 5:40 до 8:35 можно улететь в Дубай. Дубай, один из семи эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов, — это город-мечта, поражающий своим невероятным сочетанием ультрасовременной архитектуры и традиционной арабской культуры. Здесь возвышаются самые высокие здания мира, такие как Бурдж-Халифа, расположены искусственные острова в форме пальмы и карты мира, а роскошь и блеск повсюду. Но кроме футуристических пейзажей, Дубай предлагает живописные пустынные сафари, широкий выбор шопинга от традиционных рынков (суков) до огромных торговых центров, уникальную гастрономическую сцену, современные развлекательные центры и комфортабельные отели на любой вкус.
Прямо в новогоднюю ночь, а именно около полуночи 31 декабря, вы можете отправиться в Пекин. Пекин, столица Китая, — это гигантский мегаполис, где древние императорские дворцы, такие как Запретный город, гармонично соседствуют с современными небоскрёбами. Это город богатейшей истории и культуры, с множеством храмов, парков и музеев. Пекин также известен своей разнообразной кухней, оживлёнными рынками и уникальной атмосферой.
Для полёта в Китай можно выбрать Санью. Вылететь можно в 19:25 31 декабря. Санья — курортный город на юге острова Хайнань. Известен своими прекрасными пляжами с белым песком, тёплым морем и тропической растительностью. Это идеальное место для пляжного отдыха, водных видов спорта и релаксации. Помимо пляжей, Санья предлагает экскурсии в горы, посещение буддийских храмов и знакомство с местной культурой.
Вечером 31 декабря, в 19:20, есть возможность улететь в Пхукет, крупнейший остров Таиланда, известный своими прекрасными пляжами, бирюзовой водой и тропической природой. От роскошных курортов до уединённых бухт, от живой ночной жизни до спокойного отдыха на природе — Пхукет предлагает широкий выбор развлечений для любого туриста. Кроме пляжей, здесь можно посетить храмы, национальные парки и окунуться в тайскую культуру.