В Омске пьяный мужчина угнал «Урал» и прятался от полицейских под кроватью

36-летнего подозреваемого задержали, когда он пытался спрятаться под кроватью в квартире своей знакомой. Мужчина рассказал, что в момент угона был нетрезв, а дверь в грузовик оказалась открытой. Но доехать ему удалось только до Сибниисхоза — машина заглохла.