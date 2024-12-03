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В Омске пьяный мужчина угнал «Урал» и прятался от полицейских под кроватью

Пьяный омич решил покататься на «Урале», а когда за ним пришли полицейские, спрятался под кроватью у своей знакомой.

С сообщением о пропаже автомобиля «Урал» с Красноярского тракта в полицию обратился представитель одной из омских компаний. Заявленный им ущерб составил 350 тысяч рублей.

Выяснилось, что после выполнения определённого плана работ машину припарковали неподалёку от заправки.

«Оперативники в короткие сроки разыскали свидетелей и очевидцев происшествия, отследили по видеокамерам движение транспортного средства и вскоре обнаружили “Урал” брошенным на улице Сибниисхоз», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.

36-летнего подозреваемого задержали, когда он пытался спрятаться под кроватью в квартире своей знакомой. Мужчина рассказал, что в момент угона был нетрезв, а дверь в грузовик оказалась открытой. Но доехать ему удалось только до Сибниисхоза — машина заглохла.

Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже был судим за угон автомобиля в Центральном округе в 2020 году. «Урал» вернулся к законному владельцу.