В Омске пьяный мужчина угнал «Урал» и прятался от полицейских под кроватью

С сообщением о пропаже автомобиля «Урал» с Красноярского тракта в полицию обратился представитель одной из омских компаний. Заявленный им ущерб составил 350 тысяч рублей.
Выяснилось, что после выполнения определённого плана работ машину припарковали неподалёку от заправки.
«Оперативники в короткие сроки разыскали свидетелей и очевидцев происшествия, отследили по видеокамерам движение транспортного средства и вскоре обнаружили “Урал” брошенным на улице Сибниисхоз», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Омску.
36-летнего подозреваемого задержали, когда он пытался спрятаться под кроватью в квартире своей знакомой. Мужчина рассказал, что в момент угона был нетрезв, а дверь в грузовик оказалась открытой. Но доехать ему удалось только до Сибниисхоза — машина заглохла.
Возбуждено уголовное дело. Ранее подозреваемый уже был судим за угон автомобиля в Центральном округе в 2020 году. «Урал» вернулся к законному владельцу.