Дефицит свердловских врачей закрывают студентами

По ее словам, тренд на сокращение дефицита врачей в Свердловской области наметился в последние два года. Свободные в поликлиниках вакансии закрывают выпускники лечфака.
«Изменилась система обучения выпускников медуниверситета. Теперь выпускники лечебного факультета, чтобы идти учиться дальше и работать узкими специалистами, приходят в поликлинику проработать год, два, три участковыми терапевтами», — отметила заместитель министра.
Среди основных плюсов молодых специалистов она назвала умение разобраться в современных технологиях. Это компенсирует нехватку опыта молодых врачей. Филиппова добавила, что и зарплата врачей на сегодня находится на достойном уровне — порядка 140 тыс. рублей.