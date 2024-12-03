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Дефицит свердловских врачей закрывают студентами

В Свердловской области дефицит врачей в поликлиниках начали успешно закрывать выпускниками медвузов, которые в будущем хотят продолжить обучение. Об этом в эфире «Четвертого канала» рассказала заместитель министра здравоохранения региона Светлана Филиппова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, тренд на сокращение дефицита врачей в Свердловской области наметился в последние два года. Свободные в поликлиниках вакансии закрывают выпускники лечфака.

«Изменилась система обучения выпускников медуниверситета. Теперь выпускники лечебного факультета, чтобы идти учиться дальше и работать узкими специалистами, приходят в поликлинику проработать год, два, три участковыми терапевтами», — отметила заместитель министра.

Среди основных плюсов молодых специалистов она назвала умение разобраться в современных технологиях. Это компенсирует нехватку опыта молодых врачей. Филиппова добавила, что и зарплата врачей на сегодня находится на достойном уровне — порядка 140 тыс. рублей.

медицина