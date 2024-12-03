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В селе в Башкирии прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации 25-летним Ильнуром Маликовым

В Башкирии простились с погибшим в СВО 25-летним контрактником.

Источник: Комсомольская правда

В Чекмагушевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильнуром Маликовым. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Реканс Ямалеев.

Ильнур Шамилович был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, а затем он заключил контракт с Министерством Обороны. За службу был награжден медалью «За воинскую доблесть».

Ильнуру Маликову было 25 лет. Церемония прощания прошла в его родном селе Новокутово.

— Выражаю глубочайшее соболезнование семье, родным и близким Ильнура. Скорбим вместе с вами, — заявил Реканс Ямалеев.

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