В селе в Башкирии прошла церемония прощания с павшим в ходе спецоперации 25-летним Ильнуром Маликовым

В Чекмагушевском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильнуром Маликовым. Об этом на своей личной странице рассказал глава администрации муниципалитета Реканс Ямалеев.
Ильнур Шамилович был призван в ряды российской армии в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года, а затем он заключил контракт с Министерством Обороны. За службу был награжден медалью «За воинскую доблесть».
Ильнуру Маликову было 25 лет. Церемония прощания прошла в его родном селе Новокутово.
— Выражаю глубочайшее соболезнование семье, родным и близким Ильнура. Скорбим вместе с вами, — заявил Реканс Ямалеев.
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