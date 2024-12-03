В Челябинской области температура будет скакать от −11 до +3 градусов

— В ближайшие сутки погоду в Челябинской области определяет южная периферия далёкого циклона, в связи с чем местами пройдёт небольшой снег, — предупредили в челябинском центре гидрометеослужбы.
Днём на территории области сегодня ожидается −2…+3, переменная облачность, в горах местами небольшой снег, ветер западный и юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. В ночь на среду подморозит до −3…-8, в горах и низинах — до −11. Прогноз на следующие сутки аналогичный. А днём в четверг максимум, до которого поднимутся столбики уличных термометров, уже меньше — ноль градусов.
В Челябинске небольшой снег ожидается только днём в четверг, до этого — переменная облачность, без осадков. По ночам — до 3…-6, днём — от +2 до −2. По данным «Яндекс. Погоды», с пятницы в городе намечаются несколько дней без осадков.