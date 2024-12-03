В Челябинской области температура будет скакать от −11 до +3 градусов

Днём на территории области сегодня ожидается −2…+3, переменная облачность, в горах местами небольшой снег, ветер западный и юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. В ночь на среду подморозит до −3…-8, в горах и низинах — до −11. Прогноз на следующие сутки аналогичный. А днём в четверг максимум, до которого поднимутся столбики уличных термометров, уже меньше — ноль градусов.