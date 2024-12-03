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В Челябинской области температура будет скакать от −11 до +3 градусов

Неоднозначный прогноз дали синоптики для Челябинской области на вторник, 3 декабря, и ближайшие дни. Температура будет скакать от ночных 11-градусных морозцев до оттепели в +3 градуса. Поэтому на дорогах не обойдётся без гололёда. Ждать ли снегопадов и других перипетий, рассказали в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 60% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Pchela.News

— В ближайшие сутки погоду в Челябинской области определяет южная периферия далёкого циклона, в связи с чем местами пройдёт небольшой снег, — предупредили в челябинском центре гидрометеослужбы.

Днём на территории области сегодня ожидается −2…+3, переменная облачность, в горах местами небольшой снег, ветер западный и юго-западный, с порывами до 13 метров в секунду. В ночь на среду подморозит до −3…-8, в горах и низинах — до −11. Прогноз на следующие сутки аналогичный. А днём в четверг максимум, до которого поднимутся столбики уличных термометров, уже меньше — ноль градусов.

В Челябинске небольшой снег ожидается только днём в четверг, до этого — переменная облачность, без осадков. По ночам — до 3…-6, днём — от +2 до −2. По данным «Яндекс. Погоды», с пятницы в городе намечаются несколько дней без осадков.