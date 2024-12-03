Резкий подъем заболеваемости коронавирусом зафиксирован на Среднем Урале

В Свердловской области резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. В период с 18 по 24 ноября в регионе зарегистрированы 1491 пациент с COVID-19, что на 30% больше, чем неделей ранее. Госпитализированы 80 человек, умерли четыре жителя региона с подтвержденным диагнозом.