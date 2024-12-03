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ГАИ Екатеринбурга подвела итоги акции «Стоп-контроль!»

Итоги серии профилактических мероприятий «Стоп-контроль!», проходивших в период с 29 ноября по 1 декабря, подвели в Госавтоинспекции города. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГАИ города.

В ходе проведения акции сотрудники ГАИ привлекли к административной ответственности: 4х водителей в состоянии алкогольного опьянения; 9х водителей без водительского удостоверения; 1го водителя, лишенного права управления транспортными средствами; 5х водителей, отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении одного автолюбителя за незаконный оборот наркотических средств.

Сотрудники Госавтоинспекция Екатеринбурга обращают внимание автомобилистов на необходимость строго соблюдать Правила дорожного движения и призывают не садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщалось, профилактические мероприятия «Ребенок-пешеход» сотрудники городского отдела ГАИ реализуют в рамках программы «Горка». Автоинспекторы проводят профилактические беседы с самостоятельно передвигающимися по городу детьми и подростками, напоминая им базовые правила дорожного движения.