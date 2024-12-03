Туман и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси во вторник

В Минске, Витебске и Могилеве столбик термометра поднимется во вторник до отметки +1…+3°C. В этих городах будет облачно с прояснениями. В Минске и Могилеве существенных осадков не ожидается, а в Витебске продут небольшие осадки, в основном дождь. Ветер южный 4−9 м/с.