Туман и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Туман ожидается утром во вторник в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер южный 4−9 м/с.
Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +4°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске и Могилеве столбик термометра поднимется во вторник до отметки +1…+3°C. В этих городах будет облачно с прояснениями. В Минске и Могилеве существенных осадков не ожидается, а в Витебске продут небольшие осадки, в основном дождь. Ветер южный 4−9 м/с.
В Гомеле ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, 0…+2°C, ветер южный 4−9 м/с.
В Бресте и Гродно прогнозируется более высокое значение температуры воздуха — +2…+4°C. В областных центрах во вторник установится облачно с прояснениями погода, в Бресте вероятность осадков составляет 5−10%, а в Гродно — 70−80%. Ветер также южный 4−9 м/с.