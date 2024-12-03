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Туман и кратковременные осадки ожидаются в Беларуси во вторник

Туман снижает видимость, затрудняет движение транспорта и увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 60% 769 мм рт. ст. +16°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 дек — Sputnik. Туман ожидается утром во вторник в отдельных районах Беларуси, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром в отдельных районах возможны туман и слабый гололед. Ветер южный 4−9 м/с.

Дневная температура воздуха будет колебаться от −1 до +4°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности тумана — снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Прогноз погоды по регионам

В Минске, Витебске и Могилеве столбик термометра поднимется во вторник до отметки +1…+3°C. В этих городах будет облачно с прояснениями. В Минске и Могилеве существенных осадков не ожидается, а в Витебске продут небольшие осадки, в основном дождь. Ветер южный 4−9 м/с.

В Гомеле ожидаются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, 0…+2°C, ветер южный 4−9 м/с.

В Бресте и Гродно прогнозируется более высокое значение температуры воздуха — +2…+4°C. В областных центрах во вторник установится облачно с прояснениями погода, в Бресте вероятность осадков составляет 5−10%, а в Гродно — 70−80%. Ветер также южный 4−9 м/с.