Екатеринбургские медики спасли 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев». Медик немедленно вызвал бригаду скорой помощи, доставившую пожилого человека в Городскую клиническую больницу № 14.
В клинике мужчине провели компьютерную томографию, которая подтвердила поставленный диагноз. Чтобы справиться с последствия сосудистой проблемы, пациенту провели инфузионную терапию и установили назогастральный зонд. Однако очень скоро он почувствовал себя лучше и вернулся к самостоятельному приёму пищи. Уже через 10 дней мужчину выписали из больницы, причем без каких-либо значимых неврологических нарушений.
«Несмотря на свой возраст, пожилой человек старался оставаться самостоятельным и независимым — жил отдельно от детей, вёл активный образ жизни. Родственники обратились к медикам, когда из-за нарушения глотания он на протяжении двух дней не смог ничего съесть. Попытки накормить таких пациентов самостоятельно крайне рискованны: пища может попасть в дыхательные пути и вызвать аспирационную пневмонию, способную привести к летальному исходу», — прокомментировала ситуацию врач-невролог отделения неврологии ГКБ № 14 Светлана Дёмина.
Как ранее сообщалось, подведены итоги II Регионального конкурса «Лучший муниципальный проект по укреплению общественного здоровья в Свердловской области». В нем приняло участи 30 муниципалитетов со всего Среднего Урала.
Победителями конкурса стали 15 команд, разработавших и реализовавших передовые инициативы по укреплению общественного здоровья в муниципальных образованиях региона.