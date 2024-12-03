Екатеринбургские медики спасли 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны

В клинике мужчине провели компьютерную томографию, которая подтвердила поставленный диагноз. Чтобы справиться с последствия сосудистой проблемы, пациенту провели инфузионную терапию и установили назогастральный зонд. Однако очень скоро он почувствовал себя лучше и вернулся к самостоятельному приёму пищи. Уже через 10 дней мужчину выписали из больницы, причем без каких-либо значимых неврологических нарушений.