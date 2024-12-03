В декабре в Гродненской области проведут 14 электронных ярмарок вакансий

«Так, 10 декабря свои вакансии представят предприятия Гродненского района, 11 декабря — Зельвенского, 12-го числа — Волковысского и Мостовского районов, 18 декабря — Берестовицкого района», — отметили в комитете.



В Вороновском, Новогрудском, Ошмянском и Слонимском районах электронные ярмарки вакансий состоятся 19 декабря, в Сморгонском — 20-го числа, а 27 декабря свои вакансии представят предприятия Лидского, Островецкого, Свислочского районов и Гродно.



В профильном комитете напомнили, что во время электронных ярмарок вакансий соискатели ознакомятся с вакансиями, режимом и условиями труда, смогут задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию по трудоустройству, приглашение на собеседование. Все это можно сделать на специализированном сайте e-vacancy.by.



По окончании мероприятий все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости gsz.gov.by.