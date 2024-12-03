Картофель, лук и капуста сильнее всего подорожали в Башкирии с начала 2024 года

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подорожали сильнее всего в Башкирии с начала 2024 года.
Килограмм картофеля подорожал на 83,6%, его средняя цена подскочила до 44,66 рубля. Также жителям республики на 48,5% больше приходится отдавать за репчатый лук (средняя цена — 42,03 рубля) и на 32,6% за белокочанную капусту (38,18 рубля).
Далее в топ-10 подорожавших продуктов идут:
— сливочное масло — 28% — 979,76 рубля;
— хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — 18,6% — 96,97 рубля;
— хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 18,3% — 84 рубля;
— баранина (кроме бескостного мяса) — 17,1% — 735,31 рубля;
— пастеризованное молоко — 16,3% — 78,48 рубля;
— сметана — 16,1% — 296,52 рубля;
— жирный творог — 12,7% — 406,52 рубля.
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