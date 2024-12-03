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Картофель, лук и капуста сильнее всего подорожали в Башкирии с начала 2024 года

В Башкирии за год подорожали картофель, лук и капуста.
Источник: Комсомольская правда

Аналитики Росстата поделились данными о том, какие продукты подорожали сильнее всего в Башкирии с начала 2024 года.

Килограмм картофеля подорожал на 83,6%, его средняя цена подскочила до 44,66 рубля. Также жителям республики на 48,5% больше приходится отдавать за репчатый лук (средняя цена — 42,03 рубля) и на 32,6% за белокочанную капусту (38,18 рубля).

Далее в топ-10 подорожавших продуктов идут:

— сливочное масло — 28% — 979,76 рубля;

— хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — 18,6% — 96,97 рубля;

— хлеб ржаной и ржано-пшеничный — 18,3% — 84 рубля;

— баранина (кроме бескостного мяса) — 17,1% — 735,31 рубля;

— пастеризованное молоко — 16,3% — 78,48 рубля;

— сметана — 16,1% — 296,52 рубля;

— жирный творог — 12,7% — 406,52 рубля.

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