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В Волгоградской области стали известны лучшие молодые ученые и исследователи

123 волгоградца успешно защитили проекты в 42 номинациях на XXIX региональной конференции молодых ученых и исследователей.

Источник: Freepik

Победителей поздравила глава комитета образования, науки и молодежной политики региона Лариса Савина.

Лучших ученых и исследователей наградили в Центре поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма. Учреждение открыли по инициативе губернатора Андрея Бочарова.

«Волгоградская область — территория больших возможностей, где каждый молодой человек может выбирать интересное для себя направление», — отметила на церемонии Лариса Савина.

В этом году авторы защитили проекты в 12 вузах. Председатель комитета также поблагодарила ректоров и коллективы университетов, которые стали площадками для конференции.

Кроме того, в 2024 году на конференцию приехали ученые из ближнего и дальнего зарубежья, они обменялись опытом с российскими специалистами. Всего участниками стали более 2 тыс. человек.

Напомним, создание условий для реализации потенциала молодых людей — важное направление деятельности региональных властей. Поддержка талантливой молодежи является ключевым направлением нацпроекта «Образование».

наука