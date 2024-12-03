В Волгоградской области стали известны лучшие молодые ученые и исследователи

Победителей поздравила глава комитета образования, науки и молодежной политики региона Лариса Савина.
Лучших ученых и исследователей наградили в Центре поддержки молодежных инициатив и детско-юношеского туризма. Учреждение открыли по инициативе губернатора Андрея Бочарова.
«Волгоградская область — территория больших возможностей, где каждый молодой человек может выбирать интересное для себя направление», — отметила на церемонии Лариса Савина.
В этом году авторы защитили проекты в 12 вузах. Председатель комитета также поблагодарила ректоров и коллективы университетов, которые стали площадками для конференции.
Кроме того, в 2024 году на конференцию приехали ученые из ближнего и дальнего зарубежья, они обменялись опытом с российскими специалистами. Всего участниками стали более 2 тыс. человек.
Напомним, создание условий для реализации потенциала молодых людей — важное направление деятельности региональных властей. Поддержка талантливой молодежи является ключевым направлением нацпроекта «Образование».