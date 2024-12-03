Умершую челябинку две недели отказываются хоронить из-за ошибки в данных

Жительница Челябинска уже две недели не может похоронить умершую маму из-за ошибки в медкарте. По документам женщина якобы скончалась ещё в 2021 году. О ситуации дочь покойной рассказала в сообществе «Текслер, помоги».
По словам челябинки, её мама умерла 19 ноября. Тело направили в морг на улице Варненской. Однако спустя два дня выяснилось, что женщина числится мёртвой ещё с 2021 года, к тому же смерть зарегистрировали в Магнитогорске.
Автор поста вспоминает, что с проблемой её мама столкнулась ещё при жизни, когда в 2022 году пришла ставить прививку от ковида. Причина путаницы крылась в умершей в Магнитогорске тёзке женщины. Тогда в поликлинике челябинке сказали, что ошибку в данных исправят, однако, вероятно, нужный запрос так и не был направлен.
Со своей родственницей семья попрощалась 22 ноября — церемонию организовала фирма, занимающаяся похоронами. После этого тело снова вернули в морг, где оно находится до сих пор.
«Со слов организаторов, в морге им толком не дают никакой информации, ссылаясь на то, что то ждут следователя из Магнитогорска, то решают вопрос с Минздравом об ошибке. Две недели я не могу похоронить свою маму, я не знаю причину смерти. Справку о смерти не дают, кремировать не дают», — рассказала Олеся П.
Женщина обратилась в прокуратуру и министерство здравоохранения, однако опасается, что скорого ответа не получит: срок рассмотрения обращения — 30 дней.