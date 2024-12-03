Умершую челябинку две недели отказываются хоронить из-за ошибки в данных

Автор поста вспоминает, что с проблемой её мама столкнулась ещё при жизни, когда в 2022 году пришла ставить прививку от ковида. Причина путаницы крылась в умершей в Магнитогорске тёзке женщины. Тогда в поликлинике челябинке сказали, что ошибку в данных исправят, однако, вероятно, нужный запрос так и не был направлен.