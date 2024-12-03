Выступавший в Беларуси Элтон Джон потерял зрение

Еще один концерт легендарного исполнителя состоялся в 2014 году. Джон признавался, что рад, что уже во второй раз приезжает в Минск. Кроме того, певец рассказал, что в 1979 году смотрел матч минского «Динамо» против ЦСКА и оценил игру белорусов.