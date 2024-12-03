Выступавший в Беларуси Элтон Джон потерял зрение

Выступавший в Беларуси британский исполнитель, композитор, певец Элтон Джон потерял зрение, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что в момент премьеры гала-представления мюзикла «Дьявол носит Prada», которое состоялось 1 декабря 2024 года в Лондоне, исполнитель заявил, что не смог посетить многие предварительные показы по причине того, что потерял зрение.
Как пишет БелТА, в интервью программе Good Morning America Джон подчеркнул, что проблема со зрением влияет на его способность работать.
— К сожалению, в июле я перестал видеть правым глазом из-за инфекции. Это происходит вот уже четыре месяца, — говорит певец.
Он также добавил, что и левый глаз у него «не самый лучший». Джон отметил, что по причине потери зрения не может пойти в студию и записаться, так как не видит текста.
Напомним, что в Минск известный исполнитель приезжал с концертами несколько раз. Так, в 2010 году состоялся первый концерт в «Минск-Арене». Тогда Элтон Джон оставил автограф на майке белорусского мальчика, которому разрешил подняться на сцену.
— Мне так повезло увидеть ту игру в Москве! Мне очень понравилось. Несмотря на все политические разногласия, было удивительно наблюдать футбол по другую сторону железного занавеса так, будто я смотрел его у себя дома.
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