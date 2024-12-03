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Выступавший в Беларуси Элтон Джон потерял зрение

Популярный исполнитель Элтон Джон, выступавший в Беларуси, заявил о потере зрения.

Источник: Комсомольская правда

Выступавший в Беларуси британский исполнитель, композитор, певец Элтон Джон потерял зрение, пишет БелТА.

В сообщении сказано, что в момент премьеры гала-представления мюзикла «Дьявол носит Prada», которое состоялось 1 декабря 2024 года в Лондоне, исполнитель заявил, что не смог посетить многие предварительные показы по причине того, что потерял зрение.

Как пишет БелТА, в интервью программе Good Morning America Джон подчеркнул, что проблема со зрением влияет на его способность работать.

— К сожалению, в июле я перестал видеть правым глазом из-за инфекции. Это происходит вот уже четыре месяца, — говорит певец.

Он также добавил, что и левый глаз у него «не самый лучший». Джон отметил, что по причине потери зрения не может пойти в студию и записаться, так как не видит текста.

Напомним, что в Минск известный исполнитель приезжал с концертами несколько раз. Так, в 2010 году состоялся первый концерт в «Минск-Арене». Тогда Элтон Джон оставил автограф на майке белорусского мальчика, которому разрешил подняться на сцену.

Еще один концерт легендарного исполнителя состоялся в 2014 году. Джон признавался, что рад, что уже во второй раз приезжает в Минск. Кроме того, певец рассказал, что в 1979 году смотрел матч минского «Динамо» против ЦСКА и оценил игру белорусов.

— Мне так повезло увидеть ту игру в Москве! Мне очень понравилось. Несмотря на все политические разногласия, было удивительно наблюдать футбол по другую сторону железного занавеса так, будто я смотрел его у себя дома.

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