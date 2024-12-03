Хабаровчанка по эксклюзивной «банковской Акции» потеряла 85 500 рублей

Лжеподруга посоветовала отправить фото банковской карты и продиктовать код подтверждения, который она получила через СМС. После выполнения указаний заявительница обнаружила, что с её счёта были списаны 85 500 рублей. Позже жертва связалась с подругой, которая сообщила, что её аккаунт был взломан.