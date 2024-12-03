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Хабаровчанка по эксклюзивной «банковской Акции» потеряла 85 500 рублей

Мошенники взломали аккаунт и через мессенджер выманили у жертвы все сбережения.

Источник: ТАСС

В Хабаровске в полицию обратилась женщина из Индустриального района, ставшая жертвой мошенников, сообщает «АиФ-Дальинформ».

По её словам, в мессенджере она получила сообщение от подруги о якобы проходящей акции в одном из банков, в рамках которой предлагалась сумма в 4500 рублей. Женщина решила воспользоваться предложением и следовала инструкции, получившейся в сообщении.

Лжеподруга посоветовала отправить фото банковской карты и продиктовать код подтверждения, который она получила через СМС. После выполнения указаний заявительница обнаружила, что с её счёта были списаны 85 500 рублей. Позже жертва связалась с подругой, которая сообщила, что её аккаунт был взломан.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (“Мошенничество”)», — сообщил Артем Поляков, заместитель начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальник полиции.

Полицейские напоминают, что в случае получения подозрительных сообщений или ссылок от знакомых необходимо дополнительно уточнять, действительно ли это они, так как мошенники часто взламывают аккаунты и используют их для обмана.