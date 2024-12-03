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Письмо хабаровского школьника два года помогало в бою участнику СВО

По словам ветерана спецоперации, именно детские слова помогают не терять боевой дух, находясь «за ленточкой».

Накануне в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» провели телемост между Магаданом и Хабаровском. Повод особый — ветеран СВО познакомился с автором письма, которое помогало ему в бою. Им оказался шестиклассник из Хабаровска Артем Никотин, сообщает ИА AmurMedia.

Два года назад мальчик, как и все его одноклассники, писал письма для наших военнослужащих. Тогда он не знал, что именно его слова дойдут до земляка-дальневосточника.

Узнал об этом Артем только сейчас, когда военнослужащий Павел Микряков вернулся домой, в Магадан. Найти друг друга автору и получателю письма помог фонд «Защитники Отечества».

— Была известна школа, имя и фамилия автора. Этого было достаточно, чтобы соединить эти два звена, Магадан и Хабаровск, чтобы сегодня мы могли быть участниками такого замечательного события, — рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Хабаровском крае, депутат Хабаровской городской Думы Алена Чаплыгина.

Как сообщили в Штабе общественной поддержки, накануне Артем и Павел познакомились посредством видеосвязи. Организовал встречу Штаб общественной поддержки. Поддержать Артема сюда пришли его родные, учителя и одноклассники. Несмотря на расстояние, встреча получилась теплой.

Все два года Павел хранил письмо. Теперь уже ветеран СВО признается: именно детские слова помогают не терять боевой дух, находясь «за ленточкой».

«Знайте, дети, что ваши письма не уходят в пустоту. Они доходят до солдат, греют им душу, поддерживают и спасают в тяжелые моменты», — сказал, обращаясь к школьникам, Павел.

В благодарность за поддержку участник СВО подарил мальчику планшет.

Напомним, передать письма, открытки или дополнительную помощь российским военным можно через Штаб общественной поддержки, находящийся по адресу: ул. Шевченко, 9.