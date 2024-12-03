В Уфе запустили социальное такси

В Уфе в пилотном режиме заработало социальное такси. Клиентами его могут стать инвалиды первой группы и дети-инвалиды. Пока оно будет работать в пределах Уфы.
По словам и.о. министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой, для участников этого проекта доступны четыре бесплатные поездки в месяц. Сегодня в столице Башкирии курсируют семь автомобилей.
«Вскоре автопарк службы пополнит восьмой автомобиль, оборудованный для перевозки пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ежегодно планируем охватывать соцперевозками порядка пяти тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья», — пояснила она.
Диспетчеры работают на базе республиканского геронтологического центра «Именлек». Заявки принимают не менее чем за три дня до даты выезда. На такси можно доехать до аптеки, больницы, МФЦ, госучреждений, а также вокзалов и международного аэропорта «Уфа» и других социально значимых учреждений.
Каждый водитель прошел обучение и готов помочь пассажирам сесть в автомобиль и выйти из него, подняться и спуститься по пандусу и другое.