В Уфе запустили социальное такси

Диспетчеры работают на базе республиканского геронтологического центра «Именлек». Заявки принимают не менее чем за три дня до даты выезда. На такси можно доехать до аптеки, больницы, МФЦ, госучреждений, а также вокзалов и международного аэропорта «Уфа» и других социально значимых учреждений.