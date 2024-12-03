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Мобильные датчики контролируют скорость на 10 участках дорог Минска

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на десяти участках дорог в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Скорость контролируется на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Дзержинского (70 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), Пушкина (60 км/ч), улицах Ванеева, Московской, Притыцкого, Казинца (везде — 60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).

Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.