Мобильные датчики контролируют скорость на 10 участках дорог Минска

Скорость контролируется на проспектах Независимости (60, 80 км/ч), Дзержинского (70 км/ч), Партизанском (60 км/ч), Жукова (60 км/ч), Пушкина (60 км/ч), улицах Ванеева, Московской, Притыцкого, Казинца (везде — 60 км/ч), а также на МКАД (90 км/ч).



Госавтоинспекция просит автомобилистов быть внимательными, соблюдать скоростной режим движения и учитывать погодные условия.