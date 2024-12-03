Рвут животных недалеко от школы: агрессивные овчарки терроризируют приморцев

«Эта женщина распространяет лживую информацию обо мне и моих питомцах. Она никогда не была у меня, моих овчарок не видела. Да, действительно, в этом году Арчи и Ирма (овчарки — прим. Ред.) убегали, они залезли в чужой двор и съели кур. Но я поговорил с соседом, возместил материальный ущерб, претензий ко мне больше не было. По Прохладному бегает несколько пар собак, через каждый двор у кого-то овчарки немецкие, а у кого-то восточноевропейские, а у кого-то и вовсе алабаи. Уверять, что во всех бедах виноваты именно мои собаки — неправильно. Если Ирина не успокоится, я буду вынужден подать иск на клевету».