Рвут животных недалеко от школы: агрессивные овчарки терроризируют приморцев

Жители села Прохладное в Надеждинском районе Приморского края устали от собак, которых хозяева отправляют на самовыгул. И ладно бы это были маленькие безобидные породы, но по улицам то и дело бродят алабаи и овчарки. Недавно в рунете «завирусилось» видео, как две сторожевые собаки набросились на третью. Это произошло в вечернее время буквально в ста метрах от сельской школы. Местные уверяют: случай не единичный и уже есть погибшие животные, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
На данный момент, по словам очевидцев, их волнуют именно две овчарки, которых удалось снять на видео во время нападения на алабая. Хотя многие подчеркивают, этой ситуации не произошло бы, если бы псов таких пород держали в вольере или на привязи.
«На видео самовыгульные собаки. Обычно проблемы были из-за белого алабая. Но тут коса нашла на камень. Один пес нарвался на других», — прокомментировал видео пользователь соцсетей.
В Прохладном у всех частные дома, большие дворы. Почти у каждого есть сторожевой пес. Поэтому так трудно найти хозяина. У местных пали подозрения на соседа, который как раз держит на территории трех собак и две из них — овчарки. Наводку скинула некая Ирина (все имена изменены), которая уверяет, что их сосед Григорий уже не раз выпускал псов, и в последний раз они загрызли чью-то кошку.
Никаких подтверждений нет, только слова и догадки. Тем не менее корреспондент «КП» связался с владельцем собак, к которым у односельчан теперь особое внимание.
«Эта женщина распространяет лживую информацию обо мне и моих питомцах. Она никогда не была у меня, моих овчарок не видела. Да, действительно, в этом году Арчи и Ирма (овчарки — прим. Ред.) убегали, они залезли в чужой двор и съели кур. Но я поговорил с соседом, возместил материальный ущерб, претензий ко мне больше не было. По Прохладному бегает несколько пар собак, через каждый двор у кого-то овчарки немецкие, а у кого-то восточноевропейские, а у кого-то и вовсе алабаи. Уверять, что во всех бедах виноваты именно мои собаки — неправильно. Если Ирина не успокоится, я буду вынужден подать иск на клевету».
Григорий также отметил, что он против самовыгула, его питомцы всегда гуляют по территории его двора, где для них также установлен специальный вольер. Ирма и Арчи — участники различных выставок и конкурсов, а не угроза обществу, уверяет их хозяин.
«Уже много раз были переписки и жалобы в местных группах о том, что две неизвестные овчарки рвут котов и нападают на собак. У себя во дворе я обнаружила вчера мертвого соседского пса. Кто его загрыз — не знаю. Подозреваю, что это те две собаки с видеоролика, который недавно попал в сеть», — поделилась с корреспондентом жительница поселка Ольга.
Женщина делала запрос в ООО «Аристократ» (компания занимается отловом безнадзорных животных). Но там объяснили, что у администрации Надеждинского района Приморского края с ними контракта нет, поэтому они не могут направить в Прохладное своих специалистов. В комментариях под видео в различных телеграм-каналах люди негодуют: если владелец животных не объявятся, они сами передадут собак в необходимые инстанции.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что с 1 января следующего года в Приморье введут штраф за отсутствие у собак обязательной регистрации. Новый законопроект затронет не только питомцев, но и безнадзорных животных, которые продолжают беспокоить жителей края.