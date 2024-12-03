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Трамвайный маршрут № 15 в Краснодаре временно не будет работать

Трамвайный маршрут № 15 в Краснодаре временно не будет работать, сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В связи с провалом грунта на улице Московской вводятся дополнительные изменения в движении трамваев.

При этом маршрут № 1 возобновляет свою работу с 3 декабря.

Напомним, ранее в Краснодаре из-за нового провала на Московской запустили автобус № 0. Сообщалось, что автобусный маршрут «0» — «П. Метальникова — КубГТУ» будет курсировать для подвоза пассажиров от улицы Петра Метальникова до улицы Островского.

На Московской планируют заменить канализационный коллектор. До устранения нового прорыва по безопасной проезжей части продолжат ходить машины и автобусы.