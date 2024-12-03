Трамвайный маршрут № 15 в Краснодаре временно не будет работать

Напомним, ранее в Краснодаре из-за нового провала на Московской запустили автобус № 0. Сообщалось, что автобусный маршрут «0» — «П. Метальникова — КубГТУ» будет курсировать для подвоза пассажиров от улицы Петра Метальникова до улицы Островского.