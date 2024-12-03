Черных лесорубов ищут с помощью космического мониторинга в Иркутской области

Важно, что в Приангарье количество фактов незаконных рубок лесных насаждений с 2019 года сократилось более чем в пять раз — с 2 245 до 442 таких фактов. Объем незаконных рубок сократился в 7,48 раза — с 441,6 тысячи до 59 тысяч кубометров. В 2,4 раза снизился ущерб, нанесенный черными лесорубами, — с 2,67 млрд до 729 млн рублей.