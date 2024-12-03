Черных лесорубов ищут с помощью космического мониторинга в Иркутской области

В Иркутской области работают над выявлением и пресечением фактов незаконной рубки леса. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, для этого используют дистанционный космический мониторинг, который сейчас охватывает 36,9 миллиона гектаров, а это 54% от всей площади земель лесного фонда.
Исключением являются три лесничества: Катангский, Бодайбинский и Мамско-Чуйский район. Там не ведется заготовка древесины, однако, несмотря на это рассматривается возможность проведения мониторинга.
Кстати, только в 2024 министерство получило 64 карточки дешифрования данных космомониторинга. Благодаря этому выявили 34 факта незаконных рубок объемом 7,1 тысяча кубометров. А это ущерб на 102,8 миллиона рублей. Все материалы передали в полицию для дальнейшего рассмотрения, так завели 18 уголовных дел.
— Такие меры как дистанционный космомониторинг направлены на декриминализацию проблемных территорий и защиту лесных ресурсов региона. Губернатор Игорь Кобзев ставит перед нами задачу по ежегодному снижению незаконных рубок, — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Важно, что в Приангарье количество фактов незаконных рубок лесных насаждений с 2019 года сократилось более чем в пять раз — с 2 245 до 442 таких фактов. Объем незаконных рубок сократился в 7,48 раза — с 441,6 тысячи до 59 тысяч кубометров. В 2,4 раза снизился ущерб, нанесенный черными лесорубами, — с 2,67 млрд до 729 млн рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что «умный светофор» появился на федеральной трассе в Усольском районе.