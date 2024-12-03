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В Омске детский садик отдали в частный патронат

Шефство над детсадом взяла компания «Стройбетон».

Источник: Комсомольская правда

У филиала детсада № 44 в микрорайоне «Амур-2» появился благотворитель. Шефство над детсадом взяла компания «Стройбетон». Соглашение о меценатстве подписано между руководителями этих организаций и мэрией.

Детский сад — учреждение новое, построила его та же компания «Стройбетон». Теперь меценат оборудовал его всем необходимым: от мебели до оборудования кухни, спортивных и музыкальных залов.

Детсад рассчитан на 140 мест, он построен в соответствии с современными нормативными требованиями к учреждениям данного типа. На уличной территории садика установлены веранды и игровые площадки, проведено озеленение.