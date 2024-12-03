Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья в Белебее лишилась квартиры из-за пожара, им все еще не предоставили новое жилье

В Башкирии не предоставляют жилье семье, дом которой уничтожил пожар.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебее расследуется уголовное дело о нарушении жилищных прав. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.

К председателю СКР Александру Бастрыкину в комментариях в аккаунте его приемной в социальной сети «ВКонтакте» обратился мужчина насчет долгого непринятия мер о предоставлении нового жилья жителям дома по улице Красноармейской. Здание, которое построили еще в 1917 году, признали непригодным для проживания в 2017-ом, при этом в минувшем январе его полностью уничтожил пожар. В итоге заявитель вместе с женой, дочерью и несовершеннолетним сыном вынужден арендовать квартиру, и для семьи это является финансово затруднительным.

Александр Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов.

— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.