Семья в Белебее лишилась квартиры из-за пожара, им все еще не предоставили новое жилье

К председателю СКР Александру Бастрыкину в комментариях в аккаунте его приемной в социальной сети «ВКонтакте» обратился мужчина насчет долгого непринятия мер о предоставлении нового жилья жителям дома по улице Красноармейской. Здание, которое построили еще в 1917 году, признали непригодным для проживания в 2017-ом, при этом в минувшем январе его полностью уничтожил пожар. В итоге заявитель вместе с женой, дочерью и несовершеннолетним сыном вынужден арендовать квартиру, и для семьи это является финансово затруднительным.