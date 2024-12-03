Семья в Белебее лишилась квартиры из-за пожара, им все еще не предоставили новое жилье

В башкирском городе Белебее расследуется уголовное дело о нарушении жилищных прав. Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.
К председателю СКР Александру Бастрыкину в комментариях в аккаунте его приемной в социальной сети «ВКонтакте» обратился мужчина насчет долгого непринятия мер о предоставлении нового жилья жителям дома по улице Красноармейской. Здание, которое построили еще в 1917 году, признали непригодным для проживания в 2017-ом, при этом в минувшем январе его полностью уничтожил пожар. В итоге заявитель вместе с женой, дочерью и несовершеннолетним сыном вынужден арендовать квартиру, и для семьи это является финансово затруднительным.
Александр Бастрыкин потребовал у руководителя Следкома Башкирии Владимира Архангельского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СК.
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