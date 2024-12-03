Подробности празднования Нового года во Владивостоке опубликовала мэрия

На данный момент во Владивостоке уже можно увидеть первые украшенные фасады зданий и витрины магазинов. На улицах ведётся монтаж светодиодных фигур, а на центральную площадь завозят материалы для строительства новогоднего городка. Заместитель главы администрации города Дарья Стегний сообщила, что открытие городка намечено на 25 декабря, и он будет работать на протяжении всех новогодних каникул.