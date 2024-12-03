Подробности празднования Нового года во Владивостоке опубликовала мэрия

Мэрия Владивостока предоставила подробную информацию о подготовке города к празднованию Нового года. Согласно данным пресс-службы администрации столицы Дальневосточного федерального округа, запланировано более 60 мероприятий, которые будут проходить на разных площадках.
На данный момент во Владивостоке уже можно увидеть первые украшенные фасады зданий и витрины магазинов. На улицах ведётся монтаж светодиодных фигур, а на центральную площадь завозят материалы для строительства новогоднего городка. Заместитель главы администрации города Дарья Стегний сообщила, что открытие городка намечено на 25 декабря, и он будет работать на протяжении всех новогодних каникул.
На главной площади города установят 20-метровую ёлку, создадут горку и большой каток, а также разместят различные праздничные световые фигуры. Главной концепцией новогодних празднований во Владивостоке в этом году станут русские сказки. Известные персонажи сказок будут отражены как в украшении площади, так и в праздничной программе.
Кроме того, украшены будут районные концертные площадки, городские скверы и парки. Праздничные мероприятия пройдут на общественных пространствах, в школах, детских садах, торгово-развлекательных и киноконцертных комплексах, охватывающих все районы города и его островные территории.
Во вторник, 31 декабря, с 18 часов на главной сцене центральной площади начнётся большая концертно-развлекательная программа с участием лучших творческих коллективов и исполнителей. В 22 часа стартует дискотека с диджей-сетами. Праздничная программа, посвящённая встрече нового 2025 года, будет проводиться в интерактивном формате, что позволит жителям и гостям города стать не только зрителями, но и участниками шоу.
«Завершится программа видеопоздравлением от президента Российской Федерации и красочным фейерверком», — пообещала вице-мэр Дарья Стегний.
В рамках новогодних празднований в дальневосточной столице также запланированы различные тематические выставки, акции, конкурсы, кинопоказы для детей и фестивали.
Администрация города сообщила, что с 1 по 6 января на центральной площади будет работать праздничный городок с 10:00 до 22:00. Каждый день с 12:00 до 14:00 будут организованы мероприятия для детей и взрослых. Завершится празднование 7 января в 12:00 городским мероприятием «Рождество Христово» на центральной площади.