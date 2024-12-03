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Новую «Парту Героя» открыли в Хабаровском крае

В селе Тополево Хабаровского района, на ученический стол будет носить имя старшего сержанта Сергея Ма-Ю-Куна.

Источник: Закдума Хабаровского края

В общеобразовательной школе им. Героя Советского Союза Павла Грищенко с. Тополево Хабаровского района открыли новую «Парту Героя», сообщает ИА AmurMedia.

Памятное учебное место носит имя старшего сержанта Сергея Ма-Ю-Куна. Военнослужащий погиб в ноябре 2023 года во время вывода своих подчиненных из-под обстрела противника. За героизм и самоотверженность Сергей был посмертно награжден орденом Мужества.

Участие в торжественном мероприятии принял первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Евгений Солоненко, региональный куратор проекта «Парта Героя» Ольга Мироманова, школьники, родственники и друзья погибшего военнослужащего.

«Честь открыть почетный ученический стол была предоставлена отцу солдата и лучшей ученице образовательного учреждения. Благодаря этому проекту молодое поколение будет лучше знать своих героев и навсегда сохранит память о них в истории страны», — отметил Евгений Солоненко.

Напомним, «Парта Героя» — Всероссийский образовательный проект, который реализуется в рамках народной программы «Единой России». Его цель — напомнить учащимся о земляке — Герое, совершившем доблестный поступок, проявившем личное мужество и готовность к самопожертвованию.

В Хабаровском районе данный проект был запущен в 2020 году. За это время были открыты «Парты Героя» в общеобразовательных учреждениях посёлка Корфовского, сёл Корсаково, Таёжное, Восточное, Осиновая Речка, Елабуга, Некрасовка, Благодатное, Дружба, Ильинка, Князе-Волконское, Калинка и военного городка Хабаровск-47.

образование