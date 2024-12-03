Новую «Парту Героя» открыли в Хабаровском крае

«Честь открыть почетный ученический стол была предоставлена отцу солдата и лучшей ученице образовательного учреждения. Благодаря этому проекту молодое поколение будет лучше знать своих героев и навсегда сохранит память о них в истории страны», — отметил Евгений Солоненко.