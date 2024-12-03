Фестиваль «Зимние каникулы на Балтике» пройдёт в Калининграде с 24 декабря по 8 января

«Программа фестиваля включает пять показов спектакля “Рождественская история” в Соборе на острове Канта, не менее 24 детских мастер-классов в арт-резиденции “Дом молодёжи”. Также готовятся четыре показа современных новогодних отечественных фильмов, которые представят актёры, исполнившие главные роли в этих картинах».