Фестиваль «Зимние каникулы на Балтике» пройдёт в Калининграде с 24 декабря по 8 января

В Калининградской области пройдёт новогодний фестиваль «Зимние каникулы на Балтике». Праздничные мероприятия состоятся с 24 декабря по 8 января. Об этом сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в своём телеграм-канале.
Часть мероприятий будут бесплатными. Продажу билетов и регистрацию откроют на официальном сайте фестиваля. Там же можно будет ознакомиться с подробной программой.
«Программа фестиваля включает пять показов спектакля “Рождественская история” в Соборе на острове Канта, не менее 24 детских мастер-классов в арт-резиденции “Дом молодёжи”. Также готовятся четыре показа современных новогодних отечественных фильмов, которые представят актёры, исполнившие главные роли в этих картинах».
В 2023 году в рамках «Зимних каникул на Балтике» в Калининграде провели концерты классической музыки, поэтические вечера, шоу на льду, кинопоказы и творческие встречи. Для жителей и гостей города также организовывали мастер-классы и спектакли.
Тогда региональные власти выделили на проведение «Зимних каникул на Балтике» 26 миллионов рублей. Организаторы отмечали, что фестиваль станет одним из самых масштабных проектов, приуроченных к новогодним праздникам в Калининграде.
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