Врач Новоселов: у Ивана Грозного после 30 лет мог развиться нейросифилис

«Впервые сифилис появился на западных границах Московского княжества в 1499 году, проникнув через Краков из Южной Европы со стороны Неаполя, где была первая документально подтвержденная эпидемия. Фактически, это начало эпидемии сифилиса длиною в почти четыре с половиной века. Почему же современные историки медицины могут довольно обоснованно утверждать, что Иван Васильевич мог страдать именно от сифилиса? На это указывают несколько косвенных признаков. Первое и самое важное свидетельство состоит в том, что в 1963 году было проведено вскрытие захоронения Ивана Грозного, и судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы ртути в его тлене. Превышение было в сотни раз», — отметил Новоселов.