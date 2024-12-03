На 18,4% выросли потребительские расходы жителей Башкирии

Аналитики Росстата оценили доходы и расходы жителей Башкирии за девять месяцев текущего года.
Ежемесячный доход среднего жителя республики, согласно исследованиям, составил 42 872 рубля, что на 17,3% больше в сравнении с аналогичным же периодом 2023-го. В то же время потребительские расходы выросли на 18,4% — до 39 719 рублей.
В расходах специалисты учли цены на продукты питания и непродовольственные товары, питание вне дома, покупку спиртного и оплату разного рода услуг. В итоге после всех необходимых расходов у среднестатистического жителя Башкирии в кармане по итогу месяца остается 3 153 рубля.
В целом по России средний ежемесячный доход на душу населения достиг 57 463 рублей. Самый высокий уровень доходов за период с января по сентябрь этого года зафиксировали в Чукотском автономном округе — 156 572 рубля. После всех затрат у граждан в регионе в среднем остается более ста тысяч рублей.
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