На 18,4% выросли потребительские расходы жителей Башкирии

В целом по России средний ежемесячный доход на душу населения достиг 57 463 рублей. Самый высокий уровень доходов за период с января по сентябрь этого года зафиксировали в Чукотском автономном округе — 156 572 рубля. После всех затрат у граждан в регионе в среднем остается более ста тысяч рублей.