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Жителей 11 городов Казахстана предупредили о плохом состоянии воздуха

Речь идёт о неблагоприятных метеоусловиях.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 60% 769 мм рт. ст. +16°

В РГП «Казгидромет» сделали предупреждение для жителей Астаны, Алматы, Шымкента и ещё восьми городов страны,

«3 декабря 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Шымкент, Актобе, Атырау, Павлодар, Балхаш, Темиртау, Жезказган, Караганда», — говорится в сообщении метеорологов.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

экология