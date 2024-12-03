Специалисты озвучили имя будущего генменджера «Авангарда»

По данным источника, вакантное место с наибольшей вероятностью займет Кирилл Алексеев, сейчас он является директором клубной академии. По данным автора телеграм-канала «Вброс по борту», именно Алексеев занимался ведением переговоров новым гентренером команды Ги Буше.