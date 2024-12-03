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Специалисты озвучили имя будущего генменджера «Авангарда»

По данным источников, пост может получить Кирилл Алексеев.

Источник: Комсомольская правда

Инсайдеры озвучили имя вероятного претендента на пост нового генерального менеджера ХК «Авангард» — с прежним, Евгением Забугой, клуб расстался в последних числах ноября.

По данным источника, вакантное место с наибольшей вероятностью займет Кирилл Алексеев, сейчас он является директором клубной академии. По данным автора телеграм-канала «Вброс по борту», именно Алексеев занимался ведением переговоров новым гентренером команды Ги Буше.

С канадцем Алексеев знаком с 1997 года. Они вместе работали в клубе молодежной лиги Руан-Норанда Хаскис. Ги Буше — ассистентом тренера, а 17-летний Алексеев приехал туда играть.

Однако окончательное решение по поводу кандидатуры главного менеджера окончательно руководством клуба пока не принято.