Специалисты озвучили имя будущего генменджера «Авангарда»

Инсайдеры озвучили имя вероятного претендента на пост нового генерального менеджера ХК «Авангард» — с прежним, Евгением Забугой, клуб расстался в последних числах ноября.
По данным источника, вакантное место с наибольшей вероятностью займет Кирилл Алексеев, сейчас он является директором клубной академии. По данным автора телеграм-канала «Вброс по борту», именно Алексеев занимался ведением переговоров новым гентренером команды Ги Буше.
С канадцем Алексеев знаком с 1997 года. Они вместе работали в клубе молодежной лиги Руан-Норанда Хаскис. Ги Буше — ассистентом тренера, а 17-летний Алексеев приехал туда играть.
Однако окончательное решение по поводу кандидатуры главного менеджера окончательно руководством клуба пока не принято.