В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта 1 января

Согласно опубликованной информации, 1 января с 10 до 12 будет ограничено движение автомобилей. Причиной станет проведение новогоднего забега «Побегай 1 января». Так, стартовать бегуны будут от главной городской елки в парке имени М. Горького. Участники пробегут по главной аллее парка до ул. Пушкинской. Затем маршрут будет пролегать по пешеходной части ул. Пушкинской, пр. Ворошиловскому, ул. Соколова, пр. Чехова, пр. Кировскому, пер. Крепостному и пер. Нахичеванскому.