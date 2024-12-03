Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта 1 января

Из-за новогоднего забега в Ростове ограничат движение транспорта 1 января.

Источник: Комсомольская правда

Ростовчан предупредили об ограничениях на дорогах в начале нового года. Об этом сообщили на сайте департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Согласно опубликованной информации, 1 января с 10 до 12 будет ограничено движение автомобилей. Причиной станет проведение новогоднего забега «Побегай 1 января». Так, стартовать бегуны будут от главной городской елки в парке имени М. Горького. Участники пробегут по главной аллее парка до ул. Пушкинской. Затем маршрут будет пролегать по пешеходной части ул. Пушкинской, пр. Ворошиловскому, ул. Соколова, пр. Чехова, пр. Кировскому, пер. Крепостному и пер. Нахичеванскому.

Затем участники развернутся и по тому же маршруту побегут назад. Завершится забег в пер. Университетском, на площади перед Публичной библиотекой.