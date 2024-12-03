В Сибири нашли содержание микропластика в снегах на уровне Итальянских Альп

Если сравнивать полученные данные с показателями других исследований, то можно заметить, что в некоторых городах Азии или Европы атмосферного микропластика больше в несколько десятков раз. Вместе с тем следует учитывать, что отбор проб проводился вне городской черты, поэтому если брать данные исследований о таких же удаленных местах, то концентрация микропластика в снегу примерно такая же, как в горах Ирана и Итальянских Альпах.