В Сибири нашли содержание микропластика в снегах на уровне Итальянских Альп

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) завершили исследование, посвященное изучению атмосферного переноса микропластика в Западной Сибири, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Результаты показали большую распространенность частиц пластика в западносибирских снегах, примерно на уровне Итальянских Альп или горных районов Ирана.
«Согласно результатам анализа осажденного снега, частицы полимеров были обнаружены даже в самых отдаленных от населенных пунктов местах. Больше всего зафиксировано частиц вискозы и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в виде волокон. Эти полимеры используются в текстильной промышленности и активно применяются в суровых климатических условиях Сибири и Арктики», — отметили в пресс-службе.
Как рассказал член авторского коллектива, аспирант Алексей Редникин, исследованием была охвачена большая территория от Алтайских гор до Полярного круга. Распространенность микропластика и возможность его атмосферного переноса оценивались по концентрации в снегу. Керны снега отбирались в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и в других регионах.
По результатам анализа в пробах было обнаружено 12 типов пластиковых полимеров. Наиболее распространенным оказался полиэтилентерефталат (ПЭТ) — 31% всех полимерных микрочастиц. Полиамид (ПА), полиэтилен (ПЭ) и поликарбонат (ПК) составили по 11,9%, за ними следует полипропилен (ПП) — 9,5%. Также были выявлены полистирол (ПС), полибутадиен (ПБД), полиэфируретан (ПЭУР) и полихлоропреновый каучук (ХР) — по 4,8% каждый.
По словам ученых, концентрация микропластика была выше в южных регионах Западной Сибири, что представляется логичным, поскольку здесь больше городов и высокий уровень плотности населения. Однако корреляции с численностью и плотностью населения обнаружено не было.
Если сравнивать полученные данные с показателями других исследований, то можно заметить, что в некоторых городах Азии или Европы атмосферного микропластика больше в несколько десятков раз. Вместе с тем следует учитывать, что отбор проб проводился вне городской черты, поэтому если брать данные исследований о таких же удаленных местах, то концентрация микропластика в снегу примерно такая же, как в горах Ирана и Итальянских Альпах.
О влиянии микропластика.
В настоящее время, как отметили в ТГУ, нет прямых доказательств негативного влияния микропластика на здоровье, но есть исследования, которые доказывают негативный эффект на отдельные клетки, ткани и органы человека. Например, микропластик способен повреждать ткани, вызывая хронические воспаления, и транспортироваться по кровеносной системе в различные органы.
Также существуют исследования, в рамках которых был обнаружен микропластик в легких человека, крови и сердце. Сообщается, что в группу риска потенциального негативного воздействия микропластика попадают люди, работающие в текстильной промышленности, курящие и со сниженным иммунитетом.
Исследование ТГУ проведено при поддержке Минобрнауки РФ в рамках программы «Приоритет-2030». Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Pollution.