Найдены общие черты у уральских и алтайских языков Сибири

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Лингвисты в Новосибирске выявили общие черты у уральских и алтайских языков Сибири с помощью компьютерного анализа и изучения фольклорных произведений. Об этом ТАСС рассказал младший научный сотрудник Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Илья Плотников.
Носители уральских и алтайских языков в течение нескольких тысячелетий сосуществовали на территории Сибири. Больше века лингвисты ищут аргументы, подтверждающие или опровергающие гипотезу о том, что эти языки имеют общее происхождение. В последнее время гипотеза об их близком родстве многими исследователями считается устаревшей, так как носители ранних форм этих языков изначально проживали на разных территориях и вступили в контакт в результате поздних миграций. Однако лингвистические исследования, в том числе описанное, подтверждают наличие общих черт у языков этих семей.
«Основная общая черта — это порядок слов. Во всех рассмотренных языках, в отличие от, например, русского и большинства индоевропейских языков, преобладает порядок слов SOV: подлежащее — дополнение — сказуемое. И варьирование порядка слов в общих чертах обусловлено одними и теми же принципами», — сказал он, уточнив, что из числа уральских языков ученые анализировали диалекты хантыйского языка, из алтайских — языки барабинских и чатских татар Новосибирской области, языки республик Алтай, Хакасия и Тыва.
Плотников уточнил, что ранее исследователи детально изучали общие черты устройства предложения в этих языках на уровне использования морфологических средств, таких как падежи и глагольные формы. Нынешнее исследование направлено на изучение тех аспектов, которые ранее подробно не анализировали — порядок слов и интонация. При этом сейчас среди инструментов лингвистов — компьютерный анализ с помощью специальных программ, позволяющих измерить интонационные параметры речи или рассмотреть языковые явления на большом массиве текстов. В ходе научной работы специалисты изучили как фольклорные произведения, сохраняющие наиболее архаичные черты языка, так и образцы современной речи носителей.
Различия в языках.
При этом исследователи выявили и различия в ходе работы. Так, по словам собеседника агентства, закономерности варьирования порядка слов различаются даже в исторически родственных языках, например, для русского языка характерна широкая вариативность в порядке слов, а для английского и французского языков этот порядок почти неизменен. Языки же сибирского региона относятся к промежуточному типу, поэтому в них большое значение имеет не только порядок слов, но и другие механизмы, такие как интонация или специализированные морфологические и лексические маркеры, которые в рассматриваемых языках существенно различаются.
По словам Плотникова, результаты подобных исследований могут служить одним из доказательств того, что народы носителей взаимодействовали в определенном историческом периоде, что поможет сделать выводы об их территориальном расселении и возможной аккультурации. Сейчас в Институте филологии специалисты активно работают и над языками других семей, в частности, кетским и корякским.