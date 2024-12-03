Найдены общие черты у уральских и алтайских языков Сибири

При этом исследователи выявили и различия в ходе работы. Так, по словам собеседника агентства, закономерности варьирования порядка слов различаются даже в исторически родственных языках, например, для русского языка характерна широкая вариативность в порядке слов, а для английского и французского языков этот порядок почти неизменен. Языки же сибирского региона относятся к промежуточному типу, поэтому в них большое значение имеет не только порядок слов, но и другие механизмы, такие как интонация или специализированные морфологические и лексические маркеры, которые в рассматриваемых языках существенно различаются.