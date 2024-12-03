Памятник Александру I откроют в Екатеринбурге

Согласно сообщению, открытие монумента приурочено к 200-летию визита российского императора в Екатеринбург. Дата выбрана также неслучайно: церемония пройдет в рамках «Екатерининских дней» — культурно-благотворительного фестиваля, который приурочен к празднованию 7 декабря дня небесной покровительницы города св. великомученицы Екатерины.
В августе в центре Екатеринбурга открыли памятник премьер-министру Российской империи Петру Столыпину. Бронзовая статуя предстала публике накануне 301-летия города.