Памятник Александру I откроют в Екатеринбурге

Согласно сообщению, открытие монумента приурочено к 200-летию визита российского императора в Екатеринбург. Дата выбрана также неслучайно: церемония пройдет в рамках «Екатерининских дней» — культурно-благотворительного фестиваля, который приурочен к празднованию 7 декабря дня небесной покровительницы города св. великомученицы Екатерины.