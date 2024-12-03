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Памятник Александру I откроют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 6 декабря состоится церемония открытия памятника Александру I. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, новая скульптура установлена у Храма на Крови.

Источник: ЕАН

Согласно сообщению, открытие монумента приурочено к 200-летию визита российского императора в Екатеринбург. Дата выбрана также неслучайно: церемония пройдет в рамках «Екатерининских дней» — культурно-благотворительного фестиваля, который приурочен к празднованию 7 декабря дня небесной покровительницы города св. великомученицы Екатерины.

В августе в центре Екатеринбурга открыли памятник премьер-министру Российской империи Петру Столыпину. Бронзовая статуя предстала публике накануне 301-летия города.

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