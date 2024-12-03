Екатеринбуржцы сами включили порно на интерактивном экране в центре города

— Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов, — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.