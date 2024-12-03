Екатеринбуржцы сами включили порно на интерактивном экране в центре города

В Екатеринбурге вечером 2 декабря информационный интерактивный стенд на Плотинке начал транслировать порно-ролик с участием пышной темнокожей женщины. Местные жители не растерялись и засняли на камеру туристический экран, функционирующий не по назначению.
В сети предположили, якобы видео для взрослых по ошибке включил оператор экрана, расположенного у Водонапорной башни. Инцидент прокомментировали в администрации Екатеринбурга.
— Одной из функций городских туристических экранов была возможность выхода в интернет. Разработчики предполагали, что гости города могут прямо с экрана посетить сайты музеев, театров и других учреждений культуры для того чтобы познакомиться с репертуаром и купить билеты. Однако кто-то из горожан использовал эти возможности для посещения порносайтов, — сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
В мэрии допускают, что включить видео для взрослых на информационном стенде могли те же, кто и заснял работающие не по назначению экраны. Как только появилась информация о некорректной работе одного экрана, отключены были все подобные интерактивные стенды.
— Сейчас владелец экрана — Музей истории Екатеринбурга — обратился к разработчикам программного продукта с тем чтобы установить соответствующие фильтры. После этого экраны продолжат работу, — добавили в пресс-службе мэрии.