Люди с нарушением слуха получат выплату на ремонт имплантата в Иркутской области

Если быть точнее, то данный прибор помогает детям и взрослым с нарушением слуха. Так они могут слышать, говорить, учиться в школе, работать и социализироваться в обществе. Сам имплантат устанавливают бесплатно, однако техническое обслуживание оплачивается за счет личных сбережений. Деньги нужны на приобретение аккумуляторов, батареек, проводов для систем.