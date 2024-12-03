Люди с нарушением слуха получат выплату на ремонт имплантата в Иркутской области

Новую меру социальной поддержки для людей с кохлеарным имплантатом вводят в Иркутской области. Как сообщил губернатор Игорь Кобзев, речь идет о ежегодной денежной выплате на замену и ремонт комплектующей внешней части системы кохлеарной имплантации.
Если быть точнее, то данный прибор помогает детям и взрослым с нарушением слуха. Так они могут слышать, говорить, учиться в школе, работать и социализироваться в обществе. Сам имплантат устанавливают бесплатно, однако техническое обслуживание оплачивается за счет личных сбережений. Деньги нужны на приобретение аккумуляторов, батареек, проводов для систем.
— На сегодняшний день в регионе проживает 179 детей и 66 взрослых, которым установлен кохлеарный имплантат. По многочисленным обращениям родителей детей-инвалидов с 1 января 2025 года в Иркутской области устанавливаем ежегодную выплату на ремонт системы и приобретение элементов питания. Уверен, введение новой меры позволит снизить финансовую нагрузку на людей с ОВЗ и их семьи, — поделился Игорь Кобзев.
Размер выплаты составит 55 тысяч рублей, при этом будет ежегодно индексироваться. Соответствующий указ губернатор уже подписал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что черных лесорубов ищут с помощью космического мониторинга в Иркутской области.