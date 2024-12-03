Место работы родителей будет указываться в классных журналах школ Беларуси

Отмечается, что данное постановление вносит соответствующее изменения в раздел 28 классных журналов, который называется «Общие сведения об учениках». Ранее в названном разделе указывались фамилия, имя, отчество ученика, дата его рождения, номер личной карточки. Кроме того, прописывались ФИО, место жительства, а также телефон его законных представителей.