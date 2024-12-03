Воронежские ГАИшники помогли вытащить из грязи фуру

Водитель, житель Волгоградской области, рассказал, что ехал из Камышина в Лиски. Дабы уточнить маршрут следования, он остановился на сырой обочине, машину немного повело в сторону и он уже не смог выехать на трассу. Благодаря автоинспекторам на место случившегося приехала спецтехника, и на буксире вытащила фуру на дорогу.