Воронежские ГАИшники помогли вытащить из грязи фуру

На 21-м километре автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск» сотрудники ГАИ Евгений Степанов и Александр Плетнев заметили на обочине грузовик «Вольво» с полуприцепом «Тонар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Водитель, житель Волгоградской области, рассказал, что ехал из Камышина в Лиски. Дабы уточнить маршрут следования, он остановился на сырой обочине, машину немного повело в сторону и он уже не смог выехать на трассу. Благодаря автоинспекторам на место случившегося приехала спецтехника, и на буксире вытащила фуру на дорогу.