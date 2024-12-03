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Воронежские ГАИшники помогли вытащить из грязи фуру

Машина застряла в Бобровском районе.

Источник: пресс-службы региональной полиции

На 21-м километре автодороги «Бобров-Таловая-Новохоперск» сотрудники ГАИ Евгений Степанов и Александр Плетнев заметили на обочине грузовик «Вольво» с полуприцепом «Тонар». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель, житель Волгоградской области, рассказал, что ехал из Камышина в Лиски. Дабы уточнить маршрут следования, он остановился на сырой обочине, машину немного повело в сторону и он уже не смог выехать на трассу. Благодаря автоинспекторам на место случившегося приехала спецтехника, и на буксире вытащила фуру на дорогу.

ГИБДД