Казахстанских школьников будут кормить по новым стандартам

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля при Минздраве Казахстана подготовил новый Стандарт питания для школьных столовых.
В нем предусмотрены все нюансы, от приготовления блюд до подачи. Например, питание в организациях образования и воспитания с режимом работы менее четырех часов в сутки организуется по решению учредителя (учредителей) самой организации.
В организациях с дневным пребыванием от четырех часов и выше учащиеся обеспечиваются обязательным горячим питанием.
Интервал между всеми приемами пищи не должен превышать 3,5 — 4 часов.
Ответственное лицо за организацию питания контролирует и координирует работу работников столовой и поставщика услуг питания. Также ведет общий учет учащихся, обеспечиваемых горячим питанием, в том числе с особыми диетическими потребностями.
Отдельными пунктами указаны подробные инструкции и положения касательно пищевой продукции в столовых. К примеру, не допускается реализация готовых блюд, находившихся на раздаче более двух часов с момента изготовления.
При реализации температура горячих блюд (супы, соусы) поддерживается не ниже +75°С, вторых блюд и гарниров — не ниже +65°С, холодных супов и напитков — не выше +14°С.
Также нельзя смешивать готовые блюда с остатками от предыдущего дня и продавать готовые блюда на следующий день. Нельзя замораживать нереализованные готовые блюда и скоропортящиеся кулинарные изделия для последующей реализации в другие дни. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке.
Отметили в правилах и лимит продуктов. Лимит соли в день — до 3 граммов для младших классов и 5 граммов для остальных школьников. Сахар можно добавлять в еду не более 26−34 граммов в день в зависимости от возраста ребенка. При этом, на обеденных столах не ставятся солонки для исключения досаливания пищи.
Растительное масло используется для приготовления салатов и блюд. Жирность сливочного масла предусматривается не менее 72%.
Для детей младше 5 лет не рекомендуются цельные орехи, или они предлагаются в безопасной форме — перемолотые, размельченные и добавленные в блюда, во избежание попадания в горло.
Напитки — вода питьевая негазированная, молоко, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с термической обработкой с добавлением сахара не более 2,5% от веса готового продукта.
С ноября по май в готовые блюда необходимо добавлять витамин С, как говорится в стандарте «Витаминизация готовых блюд».
Есть еще ряд других подробных требований к общепиту в организациях образования и воспитания. Подробности тут.