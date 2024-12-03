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Казахстанских школьников будут кормить по новым стандартам

В правилах предусмотрели лимит соли и сахара.

Источник: Министерство просвещения РК

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля при Минздраве Казахстана подготовил новый Стандарт питания для школьных столовых.

В нем предусмотрены все нюансы, от приготовления блюд до подачи. Например, питание в организациях образования и воспитания с режимом работы менее четырех часов в сутки организуется по решению учредителя (учредителей) самой организации.

В организациях с дневным пребыванием от четырех часов и выше учащиеся обеспечиваются обязательным горячим питанием.

В организациях образования с посменным обучением организуется обязательное одноразовое горячее питание на выделяемые бюджетные средства. При организации одноразового горячего питания прием пищи обеспечивается не ранее перерыва после второго урока любой учебной смены. На прием пищи выделяется не менее 15−30 минут.

Интервал между всеми приемами пищи не должен превышать 3,5 — 4 часов.

Ответственное лицо за организацию питания контролирует и координирует работу работников столовой и поставщика услуг питания. Также ведет общий учет учащихся, обеспечиваемых горячим питанием, в том числе с особыми диетическими потребностями.

Отдельными пунктами указаны подробные инструкции и положения касательно пищевой продукции в столовых. К примеру, не допускается реализация готовых блюд, находившихся на раздаче более двух часов с момента изготовления.

При реализации температура горячих блюд (супы, соусы) поддерживается не ниже +75°С, вторых блюд и гарниров — не ниже +65°С, холодных супов и напитков — не выше +14°С.

Также нельзя смешивать готовые блюда с остатками от предыдущего дня и продавать готовые блюда на следующий день. Нельзя замораживать нереализованные готовые блюда и скоропортящиеся кулинарные изделия для последующей реализации в другие дни. Соусы к блюдам доставляются в индивидуальной потребительской упаковке.

Отметили в правилах и лимит продуктов. Лимит соли в день — до 3 граммов для младших классов и 5 граммов для остальных школьников. Сахар можно добавлять в еду не более 26−34 граммов в день в зависимости от возраста ребенка. При этом, на обеденных столах не ставятся солонки для исключения досаливания пищи.

Не менее 75% еды должны составлять продукты растительного происхождения — овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена. Мясные блюда должны сочетаться с овощными гарнирами и (или) салатами.

Растительное масло используется для приготовления салатов и блюд. Жирность сливочного масла предусматривается не менее 72%.

Для детей младше 5 лет не рекомендуются цельные орехи, или они предлагаются в безопасной форме — перемолотые, размельченные и добавленные в блюда, во избежание попадания в горло.

Напитки — вода питьевая негазированная, молоко, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с термической обработкой с добавлением сахара не более 2,5% от веса готового продукта.

С ноября по май в готовые блюда необходимо добавлять витамин С, как говорится в стандарте «Витаминизация готовых блюд».

Есть еще ряд других подробных требований к общепиту в организациях образования и воспитания. Подробности тут.

образование