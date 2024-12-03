Казахстанских школьников будут кормить по новым стандартам

Отметили в правилах и лимит продуктов. Лимит соли в день — до 3 граммов для младших классов и 5 граммов для остальных школьников. Сахар можно добавлять в еду не более 26−34 граммов в день в зависимости от возраста ребенка. При этом, на обеденных столах не ставятся солонки для исключения досаливания пищи.