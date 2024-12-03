МКУ «Гормост» подало иск на 426 миллионов рублей к подрядчику Октябрьского моста

Муниципальное учреждение «Гормост» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к компании «Спецтрансстрой». Причина — невозврат неотработанного аванса в рамках контракта на ремонт Октябрьского моста. Сумма исковых требований составила 426 млн рублей, сообщает ТАСС.
Как уточнили в департаменте транспорта мэрии Новосибирска, подрядчику был выплачен аванс в размере 771,7 млн рублей. Однако выполненные работы оцениваются в 504,1 млн рублей, из которых только 334,5 млн пошли в зачёт аванса. Ещё 11 млн рублей были обеспечены банковской гарантией. В связи с односторонним расторжением контракта заказчик требует вернуть остаток средств, которые подрядчик удерживает без правовых оснований.
Проблемы с подрядчиком и задержки работ.
Ремонт Октябрьского моста сопровождался скандалами и недовольством горожан. В августе 2024 года мэрия расторгла контракт с «Спецтрансстроем» после многочисленных жалоб автомобилистов на пробки и отсутствие рабочих на объекте. Работы продолжили другие компании, а завершить ремонт удалось только в ноябре.
Октябрьский мост, построенный в 1955 году, является старейшим автомобильным мостом через Обь в Новосибирске. Его состояние было признано «ограниченно работоспособным» ещё в 2018 году, а эксплуатация моста создавала угрозу для участников дорожного движения. Изначально ремонт планировался в 2021 году, но из-за высокой стоимости проект был отложен. Конкурс на подряд был объявлен лишь весной 2022 года после иска прокуратуры.
Другие проекты и судебные разбирательства.
Компания «Спецтрансстрой» ранее выступала подрядчиком строительства станции метро «Спортивная». Однако контракт был расторгнут в августе 2024 года по причине срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию и длительного бездействия подрядчика. Судебное разбирательство по этому делу продолжается: подрядчик оспаривает решение заказчика о разрыве контракта.
В мэрии заявили, что обратились в суд из-за невозможности досудебного урегулирования спора. Теперь вопрос о возврате средств будет решаться в судебном порядке.