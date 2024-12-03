МКУ «Гормост» подало иск на 426 миллионов рублей к подрядчику Октябрьского моста

Октябрьский мост, построенный в 1955 году, является старейшим автомобильным мостом через Обь в Новосибирске. Его состояние было признано «ограниченно работоспособным» ещё в 2018 году, а эксплуатация моста создавала угрозу для участников дорожного движения. Изначально ремонт планировался в 2021 году, но из-за высокой стоимости проект был отложен. Конкурс на подряд был объявлен лишь весной 2022 года после иска прокуратуры.